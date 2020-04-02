Тевес: футболист может прожить шесть месяцев или год, не получая зарплату
Нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес выразил мнение о том, сколько может прожить футболист, если ему не платить зарплату на протяжении длительного времени.
«Футболист может прожить полгода или год, не получая заработную плату. Мы находимся не в таком отчаянном положении, как те, кто живёт с детьми и вынужден выходить из дома в шесть утра и возвращаться в семь вечера, чтобы прокормить семью.
Мы не являемся примером в данном случае. Мы должны помогать людям. Мне легко говорить из дома, зная, что у меня есть еда для моих детей. Но я беспокоюсь за тех людей, который не могут двигаться и выйти из дома», — приводит слова Тевеса Goal.com со ссылкой на America TV.
В данный момент во многих странах мира введён карантин из-за пандемии коронавируса.
Тевес поцеловал Марадону в губы и забил гол, который принёс «Боке Хуниорс» чемпионство
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