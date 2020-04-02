Рами показал фокус с монеткой и коробочкой от Tic Tac

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами в рамках челленджа «Оставайся дома» продемонстрировал очередной фокус. Видео он разместил на своей странице в «Инстаграме».

Футболист раскрутил на столе монету и поймал её закрытой коробочкой от драже Tic Tac.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



Ранее Рами уже показывал фокус с монетами. Футболист положил по пятирублёвой монете на каждую ладонь, затем накрыл деньги руками. После этого француз убрал правую руку, под которой монеты не оказалось. Выяснилось, что обе пятирублёвки уже лежат под левой рукой Рами.



Во время пандемии коронавируса футболисты участвуют в различных челленджах, призывающих оставаться дома. Участие в них уже приняли звёзды футбола, например форвард «Барселоны» Лионель Месси, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.