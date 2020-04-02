«Даже не уровень «Леганеса». В Испании высмеяли Дзюбу за слова о желании играть в «Реале»

Испанская газета Marca опубликовала новость с цитатой нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который сказал, что мечтает выступать за мадридский «Реал».

Marca назвала Дзюбу «палачом» сборной Испании на ЧМ-2018. Читатели в комментариях оценили желание форварда играть в «Реале».

«Он даже не уровень «Леганеса», — написал в «Твиттере» MESSISMO.

«Дзюба хотел бы сыграть за «Реал»? И я тоже! И выиграть три чемпионства подряд!» — заметил

Lucas Mur Florez.

«Добро пожаловать в клуб, машина», — пошутил Manuel.

«Он лучше, чем Мариано Диас», — написал ForeroMedio.

«Вы пишете «палач Испании на ЧМ», потому что даже не знаете, кто это такой», — пошутил Un marvadoh.

Артём Дзюба — воспитанник московского «Спартака». В «Зенит» перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (в 19 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четырёх — с пенальти) и девяти результативных передач. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2020 года.