«Даже не уровень «Леганеса». В Испании высмеяли Дзюбу за слова о желании играть в «Реале»

Испанская газета Marca опубликовала новость с цитатой нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который сказал, что мечтает выступать за мадридский «Реал».
Marca назвала Дзюбу «палачом» сборной Испании на ЧМ-2018. Читатели в комментариях оценили желание форварда играть в «Реале».
«Он даже не уровень «Леганеса», — написал в «Твиттере» MESSISMO.
«Дзюба хотел бы сыграть за «Реал»? И я тоже! И выиграть три чемпионства подряд!» — заметил
Lucas Mur Florez.
«Добро пожаловать в клуб, машина», — пошутил Manuel.
«Он лучше, чем Мариано Диас», — написал ForeroMedio.
«Вы пишете «палач Испании на ЧМ», потому что даже не знаете, кто это такой», — пошутил Un marvadoh.
Артём Дзюба — воспитанник московского «Спартака». В «Зенит» перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (в 19 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четырёх — с пенальти) и девяти результативных передач. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2020 года.
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