Краневиттер: в Мексике недооценили коронавирус

Бывший полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер, выступающий за «Монтеррей», прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
«В Мексике недооценили коронавирус. Рейсы из Европы, в которой было много заражённых, регулярно прибывали. Мы находимся на границе с США, где тоже много инфицированных, и соответствующие меры не были приняты.
«Монтеррей» ушёл на карантин после матча с «Чивасом».С тех пор ситуация с коронавирусом ухудшилась, заражено много людей, инфекция распространяются очень быстро. Это вызывает беспокойство», — сказал Краневиттер в эфире программы Super Miter Sports.
Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в четырёх матчах сине-бело-голубых, однако результативными действиями отметиться не сумел. В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.
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