Форвард «Вулверхэмптона» Хименес продемонстрировал, как тренируется удару рабоной

28-летний мексиканский форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес продемонстрировал в «Твиттере», как проводит свободное время на карантине, в связи с пандемией коронавируса, совершенствуя удар рабоной по воротам во дворе в присутствии домашних животных.

Видео доступно на «Чемпионате».

В текущем сезоне за «волков» он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, отметившись 22 забитыми мячами и 10 результативными передачами, подняв свою стоимость, по сравнению с летом 2019 года, с € 35 млн до € 50 млн по версии портала Transfermarkt.de. Ранее стало известно, что мадридский «Реал» определил нападающего в качестве главной трансферной цели на ближайшее лето.

Хименес является воспитанником мексиканского клуба «Америка» и выступал за такие команды как мадридский «Атлетико» и «Бенфику». В английский клуб он перешёл в июне 2018 года на правах аренды из португальской «Бенфики», а спустя год был выкуплен за € 38 млн.