Экс-игрок ЦСКА Карвальо продал коллекцию футболок для помощи пострадавшим от коронавируса

Бывший полузащитник московского ЦСКА Даниэл Карвальо продал свою коллекцию футболок, чтобы помочь нуждающимся во время эпидемии коронавируса в Бразилии. Об этом футболист сообщил на своей странице в «Инстаграме».

На продажу были выставлены футболки бразильских «Интернасьонала», «Атлетико Минейро», «Палмейраса», «Ботафого», «Гояса», а также московского ЦСКА.

«Все эти футболки я надевал, помимо формы «Гояса». Все их футболки я раздал, когда уходил, но я нашёл старую, которой обменялся во время матча «Интернасьоналом». Все собранные деньги пойдут на покупку базовых наборов питания. Я хотел бы поблагодарить каждого, кто принял в этом участие и купил футболки. Мы однозначно поможем многим», – написал Карвальо.

Посмотреть фотографию можно на странице Карвальо в «Инстаграме».