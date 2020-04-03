«Самая красивая девочка в мире». Павлюченко поделился новой фотографией дочери

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию дочери Милы.

«Моя любовь, самая красивая девочка в мире», – написал Павлюченко.

Посмотреть фотографию можно на странице Романа Павлюченко в «Инстаграме».

Последним профессиональным клубом 38-летнего футболиста был «Арарат», за который он выступал в период с мая по ноябрь 2017 года. Павлюченко также известен по игре за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм Хотспур», московский «Локомотив», «Кубань» и «Урал». С 2003 по 2012 год Роман вызывался в состав национальной команды России, с которой завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы – 2008.