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«Самая красивая девочка в мире». Павлюченко поделился новой фотографией дочери

«Самая красивая девочка в мире». Павлюченко подели
«Самая красивая девочка в мире». Павлюченко поделился новой фотографией дочери
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию дочери Милы.

«Моя любовь, самая красивая девочка в мире», – написал Павлюченко.

Посмотреть фотографию можно на странице Романа Павлюченко в «Инстаграме».

Последним профессиональным клубом 38-летнего футболиста был «Арарат», за который он выступал в период с мая по ноябрь 2017 года. Павлюченко также известен по игре за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм Хотспур», московский «Локомотив», «Кубань» и «Урал». С 2003 по 2012 год Роман вызывался в состав национальной команды России, с которой завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы – 2008.

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