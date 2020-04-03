Бийол заявил, что недоволен своим положением в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поделился мнением о своём нынешнем положении в команде.
«Я недоволен своим нынешним положением в команде. Я здесь уже два года, но играю очень мало. В такой ситуации я не могу прогрессировать, так что посмотрим, что будет в будущем. Если бы я играл, меня бы всё устраивало. Это было бы идеально, но в данный момент моё футбольное развитие стоит на месте. Посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас я недоволен», — приводит слова Бийола vecer.com.
Бийол перешёл в ЦСКА летом 2018 года, подписав с клубом контракт на пять лет. В том же году хавбек завоевал с «армейцами» Суперкубок России. В нынешнем сезоне 21-летний словенец принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги (4 – в основе), в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.
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