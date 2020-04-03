Форвард «Урала» Панюков: минус 40 процентов от зарплаты — это очень больно

Нападающий «Урала» Андрей Панюков поделился мнением о возможном урезании зарплат в клубе в связи с паузой, объявленной из-за пандемии коронавируса.



«Не хотелось бы, конечно, чтобы до этого дошло. Насколько я знаю, президент «Урала» Григорий Иванов не выступал с такой инициативой. Но я слышал, что в РПЛ уже срезали зарплату не только в «Спартаке». Такие решения не будут принимать в одностороннем порядке? Хорошо бы. Надеюсь, у нас такого разговора вообще не будет. Посмотрим. Сейчас каждый день что-то меняется.



Много ли минус 40 процентов? Это очень больно. Даже несмотря на то, что в «Спартаке» платят гораздо больше, чем в «Урале»… Вот игрокам «Барселоны» не больно. И для них в этом нет ничего страшного. Если отберут эти 40 процентов… Ну блин! Выживу, конечно. Но, повторюсь, было бы неприятно. Не хочется терять деньги, потому что я готов играть. А сейчас остаётся только ходить по квартире и мусор выбрасывать», — цитирует Панюкова «Советский спорт».

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