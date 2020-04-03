Румменигге: коронавирус избавит футбол от нездоровых зарплат и трансферных сумм

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на расходы клубов трансферном рынке и зарплаты игроков.

«С каждым кризисом приходят новые возможности. Долгое время зарплаты и трансферные суммы поднимались до нездорового уровня. Коронавирус и кризис, который он вызвал, как минимум положат конец этой идее «всегда больше, дороже, быстрее прежнего». Спрос и предложение отрегулируют рынок и помогут установить новый баланс», – приводит слова Румменигге The Score.

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.