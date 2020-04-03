Евсеев: не согласен, что мы легкомысленная нация с вечным «авось»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» поделился мнением об отношении россиян к пандемии коронавируса.



«Перчатки, маска, блокатор. В магазин только так. Не согласен, когда говорят, что мы легкомысленная нация с вечным «авось». Люди понимают, что это не шутки. По крайней мере, те, кого встретил», — написал Евсеев.

В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были введены практически во всех национальных чемпионатах по всему миру. Еврокубковые матчи были отложены на неопределённый срок, а Евро-2020, которое должно было состояться этим летом, пройдёт в 2021 году.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 53 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 212 тыс.