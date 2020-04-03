Гендиректор «Уфы»: есть намерение доигрывать этот сезон. РФС и УЕФА это рекомендуют
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выступает за то, чтобы доиграть матчи нынешнего сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
«Есть намерение доигрывать этот сезон. РФС и УЕФА это рекомендуют. Много обсуждали календарь, назначили даты, были определённые споры, но в рабочем режиме. У каждого клуба свои экономические возможности и позиции. Определили для себя рубикон — ту дату, после которой мы не сможем возобновить чемпионат. Остальное, думаю, должен сказать Сергей Прядкин», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах команда Вадима Евсеева набрала 27 очков.
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