Игроки «Динамо» не согласны на понижение зарплат на 40%. Они выдвинули свои условия

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» предложило снизить зарплату на 40% в течение двух месяцев в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
Футболисты московского клуба настаивают на одном месяце и урезании зарплат на 20%. Интересы игроков «Динамо» в переговорах представляет капитан команды Антон Шунин.
Ранее футболисты и руководство «Динамо» оказали помощь в оборудовании комнаты отдыха для врачей в больнице в Коммунарке, где содержатся пациенты, заражённые коронавирусной инфекцией.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 50 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 4149 заболевших.
- 3 апреля 2020
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