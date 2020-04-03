На крыше стадиона «Лужники» зажгли надпись «#ОставайтесьДома»
Российский футбольный союз (РФС) призвал людей не покидать дома во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).
На крыше стадиона «Лужники» в Москве зажгли надпись «#ОставайтесьДома».
Видео можно посмотреть на странице РФС в «Инстаграме».
Напомним, ранее из-за пандемии был приостановлен нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах. Чемпионат Европы по футболу, который был запланирован на предстоящее лето, перенесли на 2021 год.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 55 тыс. человек.
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