На крыше стадиона «Лужники» зажгли надпись «#ОставайтесьДома»

Российский футбольный союз (РФС) призвал людей не покидать дома во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

На крыше стадиона «Лужники» в Москве зажгли надпись «#ОставайтесьДома».

Видео можно посмотреть на странице РФС в «Инстаграме».

Напомним, ранее из-за пандемии был приостановлен нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах. Чемпионат Европы по футболу, который был запланирован на предстоящее лето, перенесли на 2021 год.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 55 тыс. человек.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020

Лучшие бомбардиры РПЛ сезона-2019/2020.