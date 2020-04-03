Кирьяков: наверное, в «Динамо» против понижения зарплат иностранцы. Наши более тактичны

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал информацию, что футболисты бело-голубых не согласны сократить свою зарплату на тех условиях, которые им предложило руководство клуба.

«В такой ситуации, учитывая, что зарплаты игроков действительно высокие, можно было бы и пойти на существенное понижение. Тем более временное. А с другой стороны, это процесс диалога. Наверняка есть иностранцы, которые не согласны с таким решением. Они приехали в Россию прежде всего играть и зарабатывать деньги. Их ситуация не интересует, главное — финансовый вопрос. Футболисты должны пойти на понижение, а какое — решится в переговорах с руководством. Наверное, против понижения выступили именно иностранцы, наши игроки в этом плане более тактичны, с пониманием относятся к ситуации.

«Динамо» — мой клуб. Думал, что с понижением зарплат вообще никаких проблем не будет. Но если такие требования выдвигаются, то первое — вопрос убеждения, второе — понимание со стороны игроков. Конечно, если нет понимания, то стоит только развести руками, с сожалением отнесясь к сложившейся ситуации», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.