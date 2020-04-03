«Бавария» объявила о продлении контракта с Фликом

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик продлил контракт с мюнхенским клубом, сообщается на официальном сайте немецкой команды. Новое соглашение 54-летнего специалиста с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2023 года.
«Бавария» довольна работой Флика. Под его руководством команда развивается и демонстрирует привлекательный футбол, что также положительно отражается на результатах. «Бавария» — единственный немецкий клуб, который до сих пор остался во всех трёх турнирах. Мне нравится то, как он руководит командой, а его человеческие качества притягивают. «Бавария» доверяет Ханси Флику. Мы убеждены, что продолжим добиваться поставленных целей с ним в будущем», — отметил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
Напомним, Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Баварии», сменив ушедшего в отставку Нико Ковача. В ноябре прошлого года Флик был утверждён в должности главного тренера «Баварии».
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