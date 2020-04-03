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Широков выбрал лучшего игрока чемпионата России

Широков выбрал лучшего игрока чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» выбрал лучшего футболиста Российской Премьер-Лиги.

«Артём Дзюба — лучший российский игрок в чемпионате. Из иностранцев с ним поспорит Роман Ерёменко», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Дзюба в 21 матче чемпионата России нынешнего сезона забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. По обоим показателям 31-летний футболист является лучший игроком турнира. В активе Ерёменко — 5 мячей и 3 голевых паса.

Напомним, из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Премьер-Лиги приостановлен. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах. Чемпионат Европы, который был запланирован на предстоящее лето, перенесли на 2021 год.

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