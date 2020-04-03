«Крылья Советов» перенесли возобновление тренировок на 31 мая

Самарские «Крылья Советов» объявили, что футболисты основной и молодёжной команд вернутся к тренировкам не раньше 31 мая.
«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и с новыми ограничительными мерами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции футбольный клуб «Крылья Советов» принял решение продлить срок карантина», — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов» на странице в «Твиттере».
Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры введены практически во всех национальных первенствах по всему миру.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 55 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 4149 заболевших.
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