Погребняк, Самедов, Павлюченко и Овечкин снялись в новом клипе Бузовой

Певица Ольга Бузова представила клип на песню «Давай останемся дома». В ролике снялись многие российские звёзды, включая футболистов Павла Погребняка, Александра Самедова и Романа Павлюченко, а также хоккеиста Александра Овечкина.
«Ура-ура-ура! К нам подоспел мой новый клип на уже полюбившуюся вам песню «Давай останемся дома». Сейчас мы все находимся на карантине, но это не повод сидеть и скучать. Поэтому я решила снять клип прям у себя дома. На помощь мне пришёл Давид и мои друзья артисты и блогеры. Мы все сейчас на самоизоляции, и в моем клипе на трек «Давай останемся дома» вы увидите, чем мы занимаемся у себя дома», — написала Бузова на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на канале Ольги Бузовой в YouTube.
Ранее Бузова рассказала, что во время отношений с полузащитником казанского «Рубина» Дмитрием Тарасовым, он рекомендовал ей увеличить грудь.
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