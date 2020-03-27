Бузова: Тарасов говорил: «Вот было б классно, если бы ты сделала сиськи»

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о несостоявшейся операции во время отношений с бывшим мужем, полузащитником «Рубина» Дмитрием Тарасовым.



«Хотела увеличить грудь. Был период в жизни, и я безумно благодарна себе, что остановилась. Потому что после развода у меня было огромное количество комплексов. Всё время в браке мне говорили, что у меня маленькая грудь. Муж говорил: «Вот было б классно, если бы ты сделала сиськи». Это я сейчас понимаю, что уже тогда нужно было бежать. Потому что если мужчина любит, то он любит. Можно сказать: «Давай ты на массаж походишь». Или в спортзал. Как-то стимулировать. Но заставлять меня ложиться под нож, когда нет никаких показаний… Я убеждена, что любое вмешательство – это стресс для организма.



В тот момент, когда я всё потеряла, у меня была паника. Обстригла волосы, покрасилась, но мне этого было мало. И я была уже записана и даже ездила на консультацию, подготовила все анализы. Я была записана на 2 января 2017 года на операцию. У меня был куплен билет в Питер на увеличение груди. И я не поехала. Остановило осознание того, что я не хочу этого делать. Что я люблю свою грудь. Что этим ничего не вернёшь. Это просто агония, я была в ней тогда.



Кроме операции на ножку, никаких вмешательств в мой организм никогда не было. Девчонки, такой совет: если вам мужики говорят – иди увеличь сиськи, вставь себе жопу или накачай себе губы, можно и в глаз дать, сразу от таких мужчин надо уходить. Я за безусловную любовь, когда полностью принимаешь человека», — сказала Бузова в ролике на канале Super в YouTube.

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