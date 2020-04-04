Автор дубля в ворота «Ливерпуля» Льоренте назвал своего пса Энфилдом. Фото

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте назвал свою собаку Энфилдом.

«Энфилд наблюдает за окружающим миром», — подписал футболист фотографию пса в «Инстаграме».

Фото: Фото: «Инстаграм» Маркоса Льоренте

Напомним, в середине марта Льоренте стал героем «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». В дополнительное время, когда счёт был 2:0 в пользу красных, испанец оформил дубль и помог своей команде пробиться в следующую стадию главного еврокубкового турнира (3:2).

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Льоренте провёл 18 матчей, в которых забил 1 гол. Также на его счету 2 гола в 3 матчах Лиги чемпионов.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин.