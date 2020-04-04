ФИФА рекомендовала перенести все матчи сборных, запланированные на июнь

Руководство ФИФА утвердило серию рекомендаций после первой встречи, которая была организована посредством конференц-связи.

Одной из рекомендаций было перенести все матчи национальных сборных, которые были запланированы на июнь.

«ФИФА хотела бы поблагодарить за позитивный вклад и сотрудничество представителей всех конфедераций и подчеркнуть дух единства, солидарности и взаимопонимания, который привёл к принятию этих решений. ФИФА также повторяет, что здоровье всегда должно быть главным приоритетом и главным критерием в любом процессе принятия решений, особенно в эти сложные времена», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.