Зидан организовал видеоконференцию с игроками «Реала»
Игроки «Реала» не общались друг с другом на протяжении трёх недель, и вот вчера, 3 апреля, для них была организована видеоконференция. Устроил её главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан. Об этом сообщает Marca.
Видеоконференция игроков «Реала»
Фото: marca.com
Тренер таким образом решил хоть как-то восстановить связи игроков на личном уровне. Зидан полон решимости сделать такое общение постоянным и будет поощрять игроков за проведение подобных мероприятий. Через Грегори Дюпона, который составляет домашний план тренировок для игроков, Зидан был в курсе того, как поживают его игроки, но хотел увидеть их сам хотя бы в формате видеоконференции, который сейчас используется во всём мире.
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