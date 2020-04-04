Ребров – о сокращении зарплат в «Спартаке»: быстро решили этот вопрос, ребята молодцы

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров выразил мнение о сокращении зарплат в клубе в связи с пандемией коронавируса, а также рассказал, как проводит свободное время.

«Ситуация с сокращением зарплаты? Не хотелось бы вдаваться в подробности, потому что это внутренняя кухня. Мы быстро решили этот вопрос, ребята молодцы. Все отнеслись с пониманием к этому вопросу. Понятно, что клуб не может зарабатывать в такой момент, но и при этом мы должны получать какие-то деньги. Особых проблем не было с этим, всё прошло быстро.

Сложно вспомнить, как я этот день проводил. Детям завтрак приготовил, старший занимался школьными занятиями, с младшим тоже надо было позаниматься. Потом они побегали, и я занялся собой. После надо было с ними какую-то физкультуру провести. Времени даже чай попить не было. Плюс жена просит что-то помочь убрать и принести. Тяжело, когда ты придерживаешься определённого образа жизни, а тут тебя загоняют в такие рамки. Ты сидишь дома, тут дети, жена, особо никуда не выйти. В такой ситуации нужно настраивать себя на позитивный лад и думать, что скоро всё это прекратится. Стараемся не думать о том, что впереди целый месяц изоляции», — сказал Ребров эфире «Матч ТВ».

Во время самоизоляции и до возобновления тренировочного процесса футболисты «Спартака» будут получать на 40% меньше, чем прописано в их контрактах.

Футболисты «Спартака» пошли на сокращение зарплат на время карантина