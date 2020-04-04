Ривалдо объяснил, почему «Барселоне» следует приобрести Неймара

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо высказался о возможном приобретении нападающего «ПСЖ» Неймара и форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
«Растут слухи о намерении „Барселоны“ приобрести Неймара и Лаутаро Мартинеса. Безусловно, молодой аргентинец — отличный игрок, но я думаю, что только Неймар может претендовать на место в стартовом составе „Барселоны“ бок о бок с Месси. За последние годы мы видели множество прекрасных футболистов, которым не удалось сыграться с Месси — они не смогли оправдать ожидания. Но Неймар, как и Луис Суарсе — один из немногих игроков, который не чувствует давления, играя с футболистом такого уровня. Неймар — безопасный вариант для „Барселоны“, а с приобретением Мартинеса следует повременить. На данный момент я думаю, что Неймар должен быть приоритетной целью клуба», — приводит слова Ривалдо Goal.com.
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