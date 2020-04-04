«Подвергаем свою жизнь опасности». Алибеков — о матчах в Беларуси во время коронавируса

Защитник «Смолевичей» Муталип Алибеков, ранее выступавший в составе молодёжной команды ЦСКА, поделился мнением о продолжении чемпионата Беларуси во время пандемии коронавируса.



«Внимание со всего мира, со всех стран приковано к нам. Но есть и минус: мы подвергаем свою жизнь и жизнь тех людей, которые приходят на нас посмотреть, опасности. А так паники пока нет, большого количества заражённых тоже нет. Так что продолжаем играть. Практика только на пользу, занимаемся любимым делом.



Когда могут приостановить чемпионат? Ничего не слышал об этом. Знаю только, что остановили юношеский турнир. А про нас не слышал. Надеюсь, продолжим играть и остановок не будет. Хочется, чтобы вся эта ситуация с коронавирусом поскорее закончилась и все вылечились. Как думают остальные футболисты, я не знаю. Если серьёзно, то для мира эта ситуация реально непростая», — приводит слова Алибекова Sport24.