Гендиректор «Зенита»: середина июля — крайний срок начала полноценного доигрыша РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возобновлении сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Если говорить о том, как доигрывать сезон, то вопрос состоит не только в рекомендациях УЕФА, а в целостности европейского футбола. Нам нужно продолжать иметь возможность финансировать футбол за счёт спонсоров и телевизионных прав. Также нам нужно продолжать проводить Лигу чемпионов, Лигу Европы и соревнования сборных команд. Проще всего было бы остановить чемпионат и объявить призёров. Наша позиция поддерживается большинством клубов: пока сохраняется надежда на то, чтобы доиграть сезон, нужно готовиться. Для того чтобы доиграть сезон не в сжатом формате, можно начать в середине июля. Это как крайний срок начала полноценного доигрыша.



Вопрос с контрактами игроков очень важен, поскольку доигрывать сезон нужно своими составами, которые сформировались после последнего трансферного окна. В Европе такая же позиция, что, независимо от планов футболиста или клуба, нужно пытаться договориться о продлении контракта до завершения сезона. Если мы начнём в середине июля и у нас будет восемь недель – контракт до конца сентября.

Варианты календаря также есть разные, в зависимости от времени возобновления чемпионата, но никаких сверхнагрузок не подразумевается. Все варианты со стандартной системой игр на выходных, а в середине недели кубковые матчи. Вопрос о календаре, где играется два матча в неделю – вопрос потенциального сжатия. Давайте будем исходить из позитивного сценария, а если нужно будет сделать корректировку, мы всегда сможем её сделать.



Дата, когда можно будет понять, что сезон не доиграть? Есть такая поговорка: не думай о плохом, чтобы оно не постучалось к тебе в дверь. Обсуждать данные даты не считаю целесообразным. У нас определены все сроки, поэтому в конце июня нужно будет принять все решения. Но даже если бы я ответил на данный вопрос, то сказал бы, что сезон можно доиграть и позже за счёт сокращения игровых дней следующего сезона. У нас же были моменты в истории, когда из-за перехода к другой системе играли полтора сезона. Этот сезон важно доиграть, чтобы сохранить возможность привлечения средств», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.