Результаты всех футбольных матчей 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, состоялись встреча чемпионатов Бурунди и Беларуси, а также матч за Суперкубок Таджикистана.
Бурунди. Примус-лига. 27-й тур
«Виталь О» — «Ле Мессажер Нгози» — 0:0
«Каянза» — «Фламбю Центр» — 1:1
«Ле Льеррес» — «Атлетико Олимпик» — 1:3
Беларусь. Высшая лига. 3-й тур
«Шахтёр» (Солигорск) — «Неман» — 0:0
БАТЭ — «Рух» (Брест) — 1:0
«Динамо» (Брест) — «Славия» (Мозырь) — 1:2
Беларусь. Высшая лига. Дублирующие составы. 3-й тур
«Ислочь-2» — «Слуцк-2» — 4:0
«Энергетик-БГУ-2» — «Минск-2» — 1:2
«Смолевичи-2» — «Витебск-2» — 4:0
Таджикистан. Суперкубок
«Истиклол» (Душанбе) — «Худжанд» — 2:1
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.
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