Результаты всех футбольных матчей 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, состоялись встреча чемпионатов Бурунди и Беларуси, а также матч за Суперкубок Таджикистана.

Бурунди. Примус-лига. 27-й тур

«Виталь О» — «Ле Мессажер Нгози» — 0:0

«Каянза» — «Фламбю Центр» — 1:1

«Ле Льеррес» — «Атлетико Олимпик» — 1:3

Беларусь. Высшая лига. 3-й тур

«Шахтёр» (Солигорск) — «Неман» — 0:0

БАТЭ — «Рух» (Брест) — 1:0

«Динамо» (Брест) — «Славия» (Мозырь) — 1:2

Беларусь. Высшая лига. Дублирующие составы. 3-й тур

«Ислочь-2» — «Слуцк-2» — 4:0

«Энергетик-БГУ-2» — «Минск-2» — 1:2

«Смолевичи-2» — «Витебск-2» — 4:0

Таджикистан. Суперкубок

«Истиклол» (Душанбе) — «Худжанд» — 2:1

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Не проводятся и матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые были запланированы на предстоящее лето, перенесены на 2021 год.