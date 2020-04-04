Неймар потренировался с собаками во дворе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймар провёл тренировку в своём дворе. Компанию ему составили две собаки.
Интересно, что в начале ролика можно увидеть третью собаку, которую не заинтересовала работа футболиста с мячом.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В нынешнем сезоне Неймар в 15 матчах французской Лиги 1 забил 13 мячей и отдал 6 голевых пасов. В остальных клубных турнирах (Лига чемпионов, Кубок французской лиги, Кубок Франции) 28-летний бразилец записал в свой актив в 7 встречах 5 голов и 4 результативные передачи.
Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее сообщилось, что в ближайшее трансферное окно форвард может вернуться в каталонскую «Барселону». Стоимость игрока оценивается в € 160 млн.
- 4 апреля 2020
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