Неймар потренировался с собаками во дворе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймар провёл тренировку в своём дворе. Компанию ему составили две собаки.

Интересно, что в начале ролика можно увидеть третью собаку, которую не заинтересовала работа футболиста с мячом.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В нынешнем сезоне Неймар в 15 матчах французской Лиги 1 забил 13 мячей и отдал 6 голевых пасов. В остальных клубных турнирах (Лига чемпионов, Кубок французской лиги, Кубок Франции) 28-летний бразилец записал в свой актив в 7 встречах 5 голов и 4 результативные передачи.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее сообщилось, что в ближайшее трансферное окно форвард может вернуться в каталонскую «Барселону». Стоимость игрока оценивается в € 160 млн.

«Барселона» может использовать Гризманна в сделке по трансферу Неймара