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«Барселона» может использовать Гризманна в сделке по трансферу Неймара

«Барселона» может использовать Гризманна в сделке по трансферу Неймара
Футбол / Испания 0

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может перейти в «Пари Сен-Жермен» в качестве частичной компенсации за бразильского нападающего Неймара, утверждает Sky Sports.

По данным источника, каталонский клуб готов расстаться с Гризманном после всего лишь одного сезона, чтобы получить возможность приобрести летом Неймара и аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

«Барселона» надеется, что «ПСЖ» согласится продать Неймара за € 150 млн, из которых € 100 млн будут компенсированы переходом Гризманна. Если парижане откажутся от такого варианта, то каталонцы постараются продать француза в другой клуб за € 100 млн. Впрочем, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, такие дорогие трансферы выглядят маловероятными ближайшим летом.

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