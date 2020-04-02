«Барселона» может использовать Гризманна в сделке по трансферу Неймара

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может перейти в «Пари Сен-Жермен» в качестве частичной компенсации за бразильского нападающего Неймара, утверждает Sky Sports.
По данным источника, каталонский клуб готов расстаться с Гризманном после всего лишь одного сезона, чтобы получить возможность приобрести летом Неймара и аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
«Барселона» надеется, что «ПСЖ» согласится продать Неймара за € 150 млн, из которых € 100 млн будут компенсированы переходом Гризманна. Если парижане откажутся от такого варианта, то каталонцы постараются продать француза в другой клуб за € 100 млн. Впрочем, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, такие дорогие трансферы выглядят маловероятными ближайшим летом.
- 2 апреля 2020
-
01:02
-
00:33
-
00:23
- 1 апреля 2020
-
23:53
-
23:42
-
23:33
-
23:16
-
22:57
-
22:57
-
22:41
-
22:39
-
22:30
-
22:22
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:43
-
21:34
-
21:33
-
21:21
-
21:16
-
21:08
-
21:05
-
21:01
-
20:57
-
20:51
-
20:24
-
20:16
-
20:09
-
20:06
-
20:02
-
19:55
-
19:54
-
19:44
-
19:33