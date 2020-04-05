Шюррле «выкурил» кукурузную палочку на прогулке

Немецкий полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле опубликовал в «Инстаграме» фото с семейной прогулки.

На фото, выложенном в сториз, Шюррле гуляет с супругой Анной Шариповой и ребёнком. На одном из снимков игрок делает вид, что курит, но вместо сигареты в его руке кукурузная палочка. Судя по всему, фото сделаны несколько дней назад, когда Шюррле опубликовал пост с подписью «быстрая прогулка, а потом сразу домой». Снимки сделаны в Германии, где, как и в большинстве стран Европы, введён карантин, связанный с пандемией коронавируса. Все рестораны, кафе и публичные пространства в стране закрыты. Правил самоизоляции ФРГ Шюррле не нарушил — в стране разрешены короткие прогулки с детьми.

Андре Шюррле перешёл в «Спартак» из дортмундской «Боруссии» летом 2019 года.