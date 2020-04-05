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Экс-гендиректор «Ювентуса» Моджи: я заставил Переса заплатить за Зидана огромную сумму

Экс-гендиректор «Ювентуса» Моджи: я заставил Переса заплатить за Зидана огромную сумму
Футбол / Италия 0

Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи рассказал, как проходили переговоры с мадридским «Реалом» о переходе в Зинедина Зидана в 2001 году.

«Мы с Зиданом вышли из раздевалки после матча с „Аталантой“. Он давил на клуб, потому что очень хотел перейти в „Реал“. Я велел ему передать Флорентино Пересу, что не собираюсь его никуда отпускать. Тогда Перес понял, что ему придётся заплатить огромную сумму, такую, о которой он совершенно не помышлял», — рассказал Моджи в интервью Juventibus.

Зинедин Зидан, ныне главный тренер мадридского «Реала», перешёл в испанскую команду из «Ювентуса» за 150 млрд итальянских лир (€ 73,5 млн). За «Реал» он выступал до самого конца карьеры, до 2006 года.

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