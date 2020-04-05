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«ПСЖ» может продать Неймара в «Барселону» и хочет включить в сделку Гризманна

«ПСЖ» может продать Неймара в «Барселону» и хочет включить в сделку Гризманна
Футбол / Испания 0

«Пари Сен-Жермен» может продать Неймара в «Барселону», сообщает Sport.es.

По данным источника, парижане рассматривают вариант с трансфером бразильца в летнее трансферное окно. При этом в «ПСЖ» хотят включить в сделку нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.

В случае ухода Неймара «ПСЖ» сделает Килиана Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов расстаться с Гризманном после всего лишь одного сезона, чтобы получить возможность приобрести летом Неймара и аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Прошлым летом бразилец предпринимал попытки вернуться к сине-гранатовым, однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки.

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