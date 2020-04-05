Румменигге: немецкие клубы согласны доиграть сезон, даже если это произойдёт после 30 июня

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что все немецкие клубы согласны доиграть сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса.
«Мы узнали о коронавирусе благодаря нашему шанхайскому офису. 7 января вернулись к работе, а в середине месяца началась вспышка. Коллега, который отвечает за международные дела и офис в Китае, немедленно потребовал закрытия. Одна из сотрудниц отправилась навестить семью в Ухане и не могла покинуть город в течение нескольких недель. Это было удручающе.
Немецкая футбольная лига хорошо справляется с ситуацией. Президент лиги проводит образцовую работу. Всё происходит гармонично и солидарно. В это непростое время важно, чтобы сильные поддерживали слабых. Мы стараемся помогать маленьким клубам. В Германии все клубы согласны доиграть сезон, даже если это произойдёт после 30 июня», — приводит слова Румменигге AS.
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