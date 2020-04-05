Быстров: в детстве болел за «Спартак» и ничего не знал о «Зените»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака», а ныне тренер юношеской сборной России Владимир Быстров рассказал о переходе из петербургского клуба в стан красно-белых в 2005 году.
«Сложно ли дался переход в «Спартак»? Цифры особо не отличались от моего нового контракта с «Зенитом». То, как всё произошло, это хорошо. Первая игра за «Спартак» против бывшей команды, конечно, была принципиальной. Мне нужно было доказывать, что я в порядке. Меня приняли в «Спартаке», за что им большое спасибо. А настраиваться не нужно было, там болельщики гнали вперёд. Болельщики «Спартака» до сих пор ко мне нормально относятся. Честно, не помню, чтобы я целовал спартаковский ромбик. В детстве болел за «Спартак». Ничего не знал о «Зените». В Ленинградской области у меня и телевизор-то появился поздно.
Был очень рад, когда „Зенит“ взял чемпионство и Кубок УЕФА. И прилетал в Питер праздновать с „Зенитом“. Чемпионство праздновалось неделю, после своих матчей я приезжал к петербуржцам», — приводит слова Быстрова сайт телеканала «Матч ТВ».
- 5 апреля 2020
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