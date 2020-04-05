Защитник «Лиона»: игрокам нужен будет отпуск. То, что происходит сейчас, — это не каникулы

Защитник «Лиона» Рафаэл да Силва высказался о карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.



«Не буду лгать, всё это немного выбивает из равновесия. Появляется новый ритм жизни, новые привычки, возникают новые риски. Нужно быть очень осторожным, чтобы не зачастить с походами к холодильнику. Что касается снижения зарплаты, я бы принял эту меру, но всё должно быть сделано демократическим путём. Мы клуб, нам нужно голосование и открытое обсуждение.



По возобновлению чемпионата много вопросов. Будем ли играть каждые три дня? Начнётся ли новый сезон сразу после того, как завершим нынешний? Считаю, мы имеем право на настоящий отпуск, чтобы освободить голову от лишних мыслей. То, что происходит сейчас, — это не каникулы. Сижу дома, ничего не делаю, не могу гулять с семьёй и друзьями. Мы просто пытаемся защитить себя», — приводит слова да Силвы L'Equipe.