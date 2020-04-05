«Сельта» накажет Смолова, который самовольно отправился в Россию

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов самовольно покинул Испанию и вернулся в Россию, сообщает Mundo Deportivo.
Смолов стал вторым игроком «Сельты» за последнее время, который улетел из Испании без разрешения. Форвард неоднократно запрашивал разрешение на поездку в Россию, но ему было отказано в связи с правилами карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Смолов сообщил о своей поездке и уехал с обязательством вернуться, как только решит свои личные дела. По возвращении его ждут санкции, в соответствии с внутренним распорядком", — говорится в заявлении клуба.
Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды. 30-летний футболист перешёл в испанский клуб из московского «Локомотива» в конце января. В составе команды из Виго Фёдор в 6 встречах забил 1 гол.
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