5 лет назад Халк красиво забил ЦСКА. Это один из лучших голов бразильца за «Зенит»

Ровно пять лет назад бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк забил шикарный гол в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

Форвард отличился на 62-й минуте при счёте 0:0. Бразилец получил мяч возле штрафной «армейцев» и мощнейшим дальним ударом поразил ближний верхний угол ударом с левой ноги. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 2:1. В том сезоне «Зенит» стал чемпионом, опередив «армейцев» на семь очков.

Видео можно посмотреть на канале Zenit Football Club в YouTube.

Халк перешёл в «Зенит» в сентябре 2012 года из «Порту» за € 40 млн. Футболист провёл за российский клуб 148 матчей, забил 76 голов и отдал 60 результативных передач. Летом 2016 года бразилец был продан в китайский «Шанхай СИПГ» за € 55,8 млн.