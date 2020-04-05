Мостовой: Дзюба точно входит в топ-2 в чемпионате России

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» прокомментировал слова экс-хавбека «Зенита» Романа Широкова, который назвал форварда петербургского клуба Артёма Дзюбу лучшим российским игроком в РПЛ. Из иностранцев Широков выбрал лучшим полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко.

«Соглашусь с Ромкой Широковым по его выбору Дзюбы и Ерёменко. Выбор кажется большим, но всё равно упираемся в эти две фамилии. Есть ещё Влашич, который является приличным футболистом. Но Артём точно входит в топ-2. Дзюба сильно поменялся за последние три года. Раньше его критиковали, это было обоснованно, потому что он неправильно использовал те качества, которыми обладал. Он очень сильно прибавил, на нём держится вся атака „Зенита“, не говоря уже о сборной.



Раньше я не понимал, как можно иметь такие габариты и постоянно падать в единоборствах. Природа его наградила данными, молодец, что он с этим справился», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.