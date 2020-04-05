Зико: попросил Неймара быть более профессиональным, как Месси и Роналду

Известный в прошлом бразильский футболист, бывший тренер московского ЦСКА Зико поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.

«Мне очень нравится Ней, он потрясающий игрок. Но он должен быть более профессиональным, как Месси и Роналду. Они живут ради футбола.

У Неймара слишком много отвлекающих факторов. Недавно я поговорил с ним и попросил его быть более профессиональным», — цитирует Зико Sport.es.

Зико заявлял, что считает несправедливым то, что форвард бразильской национальной команды и «ПСЖ» Неймар до сих пор не получил «Золотой мяч». По его мнению, в сборной Бразилии Неймар всегда играл лучше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси за Аргентину.

Ранее Неймар провёл тренировку в своём дворе. Компанию ему составили две собаки.