Зико: попросил Неймара быть более профессиональным, как Месси и Роналду
Известный в прошлом бразильский футболист, бывший тренер московского ЦСКА Зико поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.
«Мне очень нравится Ней, он потрясающий игрок. Но он должен быть более профессиональным, как Месси и Роналду. Они живут ради футбола.
У Неймара слишком много отвлекающих факторов. Недавно я поговорил с ним и попросил его быть более профессиональным», — цитирует Зико Sport.es.
Зико заявлял, что считает несправедливым то, что форвард бразильской национальной команды и «ПСЖ» Неймар до сих пор не получил «Золотой мяч». По его мнению, в сборной Бразилии Неймар всегда играл лучше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси за Аргентину.
Ранее Неймар провёл тренировку в своём дворе. Компанию ему составили две собаки.
Зико: в сборной Бразилии Неймар всегда играл лучше, чем Месси – за Аргентину
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