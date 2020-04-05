«У кого сильнее пресс — у меня или Роналду?» Оздоев поддержал новый челлендж

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поддержал челлендж «Домашний кубок», организованный португальским футболистом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Оздоев на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором он делает на скорость упражнение на пресс. «У кого сильнее пресс — у меня или Роналду?» — спросил футболист «Зенита».
Хавбек сделал 53 скручивания за 45 секунд. «Неплохо для воскресенья. Спасибо Криштиану за челлендж!» — написал Оздоев под видео. Игрок «Зенита» передал эстафету своим одноклубникам Юрию Жиркову, Сердару Азмуну и Артёму Дзюбе.
Сегодня Роналду на своей странице в «Инстаграме» запустил новый челлендж. Суть упражнения, которое делает португалец: в положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться достать ладонями ноги максимальное количество раз за 45 секунд. Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд.
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