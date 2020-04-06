Тьяго Силва заинтересован в возвращении в «Милан»

Бразильский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва заинтересован в возвращении в итальянский «Милан», за который он выступал с 2009 по 2012 год, сообщает Football Italia.
В сентябре игроку исполнится 36 лет, и ожидается, что он покинет «ПСЖ» в конце этого сезона в статусе свободного агента. Однако, как сообщает издание, его запросы по заработной плате могут быть слишком высокими для руководства «Милана». Бразилец никогда не скрывал своей любви к россонери и хотел бы вернуться на «Сан-Сиро», как это сделал шведский форвард Златан Ибрагимович в январе.
Силва стал игроком «ПСЖ» в июле 2012 года за € 42 млн. В составе парижан он провёл 310 матчей, став 6-кратным чемпионом и обладателем Кубка Франции и 5-кратным победителем Суперкубка Франции.
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