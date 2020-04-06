«Реймс» выступил с заявлением по поводу суицида заразившегося коронавирусом врача клуба

Французский клуб «Реймс» на официальном сайте опубликовал заявление президента клуба по поводу самоубийства 60-летнего врача клуба Бернар Гонсалеса, заразившегося коронавирусом.
«Я шокирован этой новостью и не могу подобрать слов. Эта пандемия затрагивает «Реймс» в самое сердце, это личность из Реймса и великолепный профессионал, который покинул нас. Его 20-летняя миссия в клубе была выполнена с максимальным мастерством, страстью и даже самоотверженностью. Доктор Гонсалес, в самые суровые периоды для клуба работал на общественных началах. Выделяясь точностью и высокой квалификацией, в душе он был художником. Конечно, между нами существовали трения, дружеские разногласия, но для нас это было словно игрой. Он был для меня личным доктором, и сегодня все мысли сотрудников клуба, для которых он останется сильной фигурой, направлены на поддержку его жене и родителям. Сегодня нас поражает эта трагедия», — говорится в заявлении клуба.
Гонсалес был заражён коронавирусом и находился в карантине вместе со своей женой. В предсмертной записке медик сообщил, что причиной суицида стало именно заражение коронавирусом.
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