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Кавани всё ещё хочет перейти в «Атлетико»

Кавани всё ещё хочет перейти в «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани по-прежнему заинтересован в переходе в мадридский «Атлетико». Уругваец хочет поработать под руководством Диего Симеоне, который тренирует «матрасников» с 2011 года, сообщает UOL Sport.

«Атлетико» пытался приобрести Кавани минувшей зимой, но тогда сторонам не удалось заключить сделку. Ранее стало известно, что на 33-летнего футболиста претендует также «Интер Майами».

В нынешнем сезоне Эдинсон забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Атлетико», набрав 45 очков, занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. В 27 матчах мадридцы одержали 11 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

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