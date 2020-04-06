«Зенит» договорился с футболистами и тренерами о снижении зарплат в два раза

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал об итогах переговоров с командой о снижении окладов на фоне паузы, связанной с карантином из-за пандемии коронавируса.



«Сегодня завершились переговоры с игроками и тренерским штабом «Зенита» по вопросу снижения заработных плат. Договорились, что в апреле и мае зарплата будет сокращена на 50%. Это единодушное соглашение», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».



Ранее о снижении зарплат с игроками договорились «Спартак», «Динамо», «Рубин» и «Уфа». Некоторые клубы Российской Премьер-Лиги продолжают вести переговоры на эту тему.



Чемпионат России в настоящее время приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были введены практически во всех национальных чемпионатах в мире, среди которых топ-лиги Европы. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределённый срок.

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