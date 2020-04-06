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«Ливерпуль» интересуется Траоре. «Вулверхэмптон» потребует за игрока € 80 млн

«Ливерпуль» интересуется Траоре. «Вулверхэмптон» потребует за игрока € 80 млн
Футбол / Англия 0

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Football Insider.

Мерсисайдцы рассматривают 24-летнего футболиста в качестве потенциальной замены для одного из лидеров нынешней атаки команды – Садио Мане или Мохамеда Салаха. Препятствием для сделки может стать цена на игрока. «Вулверхэмптон» не намерен продавать его меньше чем за £ 70 млн (почти € 80 млн).

Ранее сообщалось, что в услугах Траоре была заинтересована «Барселона», в составе которой он начинал свою карьеру.

В нынешнем сезоне Адама принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 4 голами и 7 результативными передачами. Контракт форварда с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2022 года.

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