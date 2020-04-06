Видео: Павлюченко играет с дочкой и не понимает правила

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко опубликовал в своём «инстаграме» очередное видео с карантина.



В ролике экс-нападающий играет с дочерью. Та напоминает отцу, что он уже знаком с игрой и должен знать правила, однако Роман отвечает, что не помнит, а потом имитирует выстрел себе в голову.

Видео доступно на «Чемпионате».

Последним профессиональным клубом Павлюченко был «Арарат», за который он выступал в период с мая по ноябрь 2017 года. Роман также известен по игре за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм Хотспур», «Локомотив», «Кубань» и «Урал». С 2003 по 2012 год 38-летний экс-футболист вызывался в состав национальной команды России, с которой завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы–2008.



Из-за пандемии коронавируса в настоящее время приостановлены практически все лиги в мире. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи чемпионата, остаётся Беларусь.