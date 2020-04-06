Видео: Павлюченко играет с дочкой и не понимает правила

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко опубликовал в своём «инстаграме» очередное видео с карантина.
В ролике экс-нападающий играет с дочерью. Та напоминает отцу, что он уже знаком с игрой и должен знать правила, однако Роман отвечает, что не помнит, а потом имитирует выстрел себе в голову.
Видео доступно на «Чемпионате».
Последним профессиональным клубом Павлюченко был «Арарат», за который он выступал в период с мая по ноябрь 2017 года. Роман также известен по игре за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм Хотспур», «Локомотив», «Кубань» и «Урал». С 2003 по 2012 год 38-летний экс-футболист вызывался в состав национальной команды России, с которой завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы–2008.
Из-за пандемии коронавируса в настоящее время приостановлены практически все лиги в мире. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи чемпионата, остаётся Беларусь.
- 6 апреля 2020
-
17:57
-
17:42
-
17:30
-
17:18
-
17:11
-
17:09
-
16:59
-
16:59
-
16:45
-
16:31
-
16:31
-
16:23
-
16:10
-
15:58
-
15:56
-
15:36
-
15:30
-
15:16
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:49
-
14:44
-
14:40
-
14:24
-
14:13
-
14:00
-
13:43
-
13:25
-
13:21
-
12:51
-
12:38
-
12:29
-
12:15
-
11:47