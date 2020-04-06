Бийол принял участие в челлендже, который предложил Роналду
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол принял участие в челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Вслед за португальцем Бийол выполнил на скорость упражнение на пресс. В положении «лёжа на спине» нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться за 45 секунд дотянуться ладонями до ног максимальное количество раз. Словенец выполнил 112 повторений, уступив Роналду, который сделал 142 раза.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Бийол перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Рудара». Сумма трансфера составила € 400 тыс. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги (четыре — в основном составе), забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Бийол заявил, что недоволен своим положением в ЦСКА
Читайте также
- 6 апреля 2020
-
19:36
-
19:16
-
19:14
-
19:00
-
18:59
-
18:50
-
18:45
-
18:38
-
18:35
-
18:16
-
18:13
-
17:57
-
17:42
-
17:30
-
17:18
-
17:11
-
17:09
-
16:59
-
16:59
-
16:45
-
16:31
-
16:31
-
16:23
-
16:10
-
15:58
-
15:56
-
15:36
-
15:30
-
15:16
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:49
-
14:44
-
14:40
Партнерский контент