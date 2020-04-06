Бийол принял участие в челлендже, который предложил Роналду

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол принял участие в челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.



Вслед за португальцем Бийол выполнил на скорость упражнение на пресс. В положении «лёжа на спине» нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться за 45 секунд дотянуться ладонями до ног максимальное количество раз. Словенец выполнил 112 повторений, уступив Роналду, который сделал 142 раза.

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Бийол перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Рудара». Сумма трансфера составила € 400 тыс. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги (четыре — в основном составе), забил один гол и отдал одну результативную передачу.