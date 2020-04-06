Гильерме рассказал, чем он занимается во время карантина

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» рассказал, чем он занимается во время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Скучно дома. Наша профессия такая, что мы любим быть на воздухе. Я живу в посёлке, стараюсь гулять по нему, чтобы быть на воздухе. У меня есть режим, стараюсь даже сейчас просыпаться в 9 утра. Автоматически просыпаюсь в это время, не могу просыпаться позже.
Я просыпаюсь, завтракаю, начинаю заниматься спортом, потом обедаю около 13-14, а потом смотрю ютуб, кино.
Что могу порекомендовать? Недавно смотрел „Я — легенда“, смотрю испанский сериал „Бумажный дом“, очень понравился фильм „Форд против Феррари“. Обычно я не так часто смотрю кино, но сейчас нечего делать, поэтому смотрю.
Кино смотрю на русском, недавно смотрел российскую комедию, но не помню, как называется. Из сериалов порекомендую „Побег“ и „Мессию“.
Музыка? Люблю Coldplay, есть несколько бразильских групп, но больше всего нравится Coldplay», — сказал Гильерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 6 апреля 2020
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