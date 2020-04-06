Гильерме выбрал лучшего вратаря в мире

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» выразил мнение, что лучшим голкипером в мире на данный момент является словенец Ян Облак из мадридского «Атлетико».

«Лучший вратарь мира сейчас Облак. Я давно его таковым считаю, всегда играет на высоком уровне. Он очень быстрый, очень спокойный.



Самый красивый город России? Москва.

Маска у меня есть, антисептик тоже есть, сам покупал», — сказал Гильерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

В нынешнем сезоне 34-летний Гильерме принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги (во всех — в основном составе), в которых пропустил 19 голов. Контракт голкипера с московским клубом действует до лета 2022 года.